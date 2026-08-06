Unnao News: एसडीएम को सीएचसी में मिली गंदगी
Unnao News: -जांच दौरान मिली खामियों पर जताई नाराजगी सफीपुर एसडीएम ने मियागंज सीएचसी का किया निरीक्षणसफीपुर एसडीएम ने मियागंज सीएचसी का किया निरीक्षण
Unnao News: चकलवंशी। सफीपुर एसडीएम फाल्गुनी सिंह बुधवार सुबह अचानक मियागंज अस्पताल पहुंच गई। जहां उन्होंने ओपीडी, दवा स्टाक, उपस्थित रजिस्टर, लैब एक्स-रे रूम, कोल्ड चैन वार्ड व लेवर रूम का निरीक्षण किया। ओपीडी में मरीज देख रहे डॉ. अभिनव निगम से दवा और मरीजों के बारे में जानकारी की। महिला डॉ. अर्पिता सोनकर से पूछा कि इस समय किस बीमारी के अधिक मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय बरसात के मौसम में जुकाम-बुखार के मरीज अधिक हैं। वहीं, सीएचसी प्रभारी डॉ. पंकज वर्मा से स्टाफ उपस्थित की जानकारी ली और अस्पताल परिसर में खड़ी घास व गंदगी देख साफ सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
फार्मासिस्ट रोहित बाजपेई से दवा स्टाक के बारे पूछा। रोहित बाजपेई ने बताया सरकार द्वारा 243 दवायें उपलब्ध करायी जाती हैं, जिसमें एक-दो को छोड़कर सभी दवायें उपलब्ध हैं। एंटी वेनम व रैवीज वैक्सीन भी प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान सीएचसी का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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