Unnao News: गड्ढे में फंसी स्कूली बस, लगा जाम

Unnao News: उन्नाव। शहर के बड़े चौराहा पर मंगलवार दोपहर नगर पालिका और संबंधित विभागों के दावों की पोल खोल दी। सड़क धंसने से स्कूली बस गड्ढे में फंस गई। बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद स्थानीय लोगों और चालक ने करीब आधे घंटे की मशक्कत कर रस्सियों की मदद से बस को बाहर निकाला। इस दौरान लंबा जाम लग गया और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही।बड़े चौराहा पर मंगलवार दोपहर एक स्कूली बस गड्ढे में फंस गई। घटना उस समय हुई जब बायपास की ओर से आ रही बस सब्जी मंडी के आगे पहुंची। बस का पहिया गहरे गड्ढे में चला गया।

चालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन बस बाहर नहीं निकल सकी। स्थिति को देखते हुए बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने चालक के साथ मिलकर रस्सियों की मदद से बस को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। बस के फंसे रहने के कारण बड़े चौराहा से गुरुद्वारे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों का संचालन संभालते हुए जाम खुलवाया। बस निकलने के बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े चौराहा क्षेत्र में नगर पालिका के जलकल विभाग की वर्ष 1975 की पुरानी पेयजल लाइन बिछी हुई है। इसके अलावा दो वर्ष पहले अमृत योजना के तहत इसी मार्ग पर सीवर और पेयजल पाइपलाइन भी डाली गई थी। निर्माण कार्य के दौरान कई स्थानों पर मिट्टी की समुचित कुटाई और लेयरिंग नहीं होने के कारण हर बारिश में सड़क धंस जाती है। विभाग मरम्मत तो कराता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों को बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।