Unnao News: तड़प-तड़पकर गोवंशों ने तोड़ा दम, चरही मिली खाली
Unnao News: चकलवंशी। थाना गांव स्थित गोशाला में गोवंशों की मौत ने सरकारी दावों की पोल
Unnao News: चकलवंशी। थाना गांव स्थित गोशाला में गोवंशों की मौत ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जब सीवीओ ने गोशाला का निरीक्षण किया तो चार गोवंश मृत मिले। चरही पूरी तरह सूखी और खाली, हरे चारे का कहीं नामोनिशान नहीं था। 536 संरक्षित गोवंशों के अनुपात में पर्याप्त भूसा भी उपलब्ध नहीं मिला। जांच में गंभीर लापरवाही उजागर होने पर गोशाला संचालित कर रही संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार पुष्टि नहीं करता है。
गोशाला का निरीक्षण
ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी की ग्राम पंचायत थाना में 539 गोवंश संरक्षण क्षमता की गोशाला संचालित है। सीवीओ डॉ. विनोद कुमार के मुताबिक, बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल के जरिए दर्शाया गया कि गोशाला में 12 से अधिक गोवंश की भूख और प्यास से तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वीडियो संज्ञान में आते ही गोशाला पहुंचकर मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साथ में बीडीओ रवि शर्मा व एडीओ पंचायत विनोद वर्मा गोशाला भी रहे। गोशाला में चार गोवंश मृत मिले। पंचनामा के बाद गड्ढा खुदवाकर गोवंशों के शव दफनाए गए। निरीक्षण के दौरान गोशाला में बहुत सी खामियां मिलीं। चरही सूखी और खाली पड़ी थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि कई दिन से चरही में भूसा नहीं डाला गया था। गोशाला में हरा चारा बिल्कुल नहीं मिला। संरक्षित गोवंश के अनुसार पर्याप्त भूसा भी स्टॉक में नहीं था। साफ-सफाई भी नहीं मिली। निरीक्षण आख्या आलाधिकारी को भेजी गई है। साथ ही, गोशाला संचालन करनेवाली संस्था पूजा सहकारी श्रम संविदा लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एनजीओ की लापरवाही
एक माह पहले एनजीओ को सौंपी थी जिम्मेदारी: सीवीओ ने बताया कि पहले ग्राम प्रधान गोशाला संचालित करते थे। एक माह पहले एनजीओ को संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। एक माह में एनजीओ की लापरवाही सामने आ गई। बताया कि अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जांच रिपोर्ट आलाधिकारियों को भेजी गई है। निर्देश मिलने पर एनजीओ के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों की चिंता
संड़ाध उठने पर ग्रामीणों पता चला : ग्रामीणों के मुताबिक, गोशाला में गोवंश दयनीय हालात में रखे गए हैं। गोवंशों के साथ हो रहे अत्याचार सार्वजनिक न होने पाए इसके चलते एनजीओ के कर्मचारी किसी भी ग्रामीण को गोशाला के आसपास भटकने तक नहीं देते हैं। दो-तीन दिन से गोशाला के पास से सड़ांध उठ रही थी। सड़ांध की दुर्गंध काफी तेज होने से पास से गुजरना मुश्किल हो गया था। किसी तरह एक युवक ने वीडियो बनाकर सच्चाई को सार्वजनिक किया गया, तब जाकर अफसर जागे। अनुमान लगाया कि कई दिन पहले गोवंशों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई थी। वीडियो वायरल न होता तो अफसर यहां झांकने तक नहीं आते।
सामान्य प्रश्न
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