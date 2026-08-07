Unnao News: किन्नर के घर घुसे बदमाश, बंधक बना पीटा और 10 लाख की नगदी-गहने ले भागे

Unnao News: शुक्लागंज। जाजमऊ चौकी के डकारी गांव में एक किन्नर के घर गुरुवार देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। हथियारों से लैस चार बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और किन्नर व उसके ड्राइवर को बंधक बना बेरहमी से पीटा। इसके बाद लगभग 10 लाख रुपये और गहने लूटकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की। पुलिस के अनुसार सावित्री नगर मोहल्ले में रहने वाली पीड़िता वैशाली ने बताया कि वह पिछले आठ वर्षों से अपने ड्राइवर आसिफ के साथ रह रही है। रात करीब दो बजे बदमाश घर के पीछे की दीवार पर सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल हुए।

आरोप है कि बदमाशों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें रस्सी से बांध दिया और पूरे घर की तलाशी ली। इसके बाद अलमारी में रखी करीब 10 लाख रुपये की नगदी, लगभग 100 ग्राम सोने के जेवर और घर के बाहर खड़ी अपाचे बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार, घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी बदमाश अपने साथ ले गए। बदमाशों के जाने के बाद किसी तरह दोनों ने खुद को मुक्त कराया और यूपी-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पीआरवी मौके पर पहुंची। एसपी जयप्रकाश सिंह और सीओ सिटी विनी सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़िता ने एक किन्नर पर पुरानी रंजिश के चलते घटना कराने का संदेह जताया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।