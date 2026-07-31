Unnao News: बाहर से दरवाजे बंदकर बदमाश ले गए नकदी और जेवर
Unnao News: चकलवंशी में बदमाशों ने एक घर में चोरी की। मनोज, उनकी पत्नी सुनीता और चार बच्चे छत पर सोए थे। सुबह उठने पर परिवार को चोरी का पता चला। चोर ने दो लाख रुपये के जेवर और 14 हजार रुपये चुराए। घर के दरवाजे बाहर से बंद कर भाग गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
Unnao News: चकलवंशी। बदमाशों ने एक घर से नकदी और जेवर समेटा। इसके बाद घर के दरवाजे बाहर से बंदकर भाग निकले। छत पर सोया परिवार सुबह उठा, तब जानकारी हुई। पुलिस ने जांच-पड़ताल की। घटना को संदिग्ध मान रही है। आसीवन थानाक्षेत्र के खरगौरा गांव निवासी मनोज गुरुवार रात पत्नी सुनीता व चार बच्चों के साथ छत पर सोए थे। रात करीब तीन बजे नीचे जाकर मनोज ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। इसके बाद फिर छत पर सो गए। सुबह पांच बजे मनोज उठकर नीचे आए तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा देख होश उड़ गए। वह चिल्लाने लगा, तब पत्नी सुनीता नीचे आई।
मनोज के मुताबिक, देर रात पड़ोस में लगे नीम के पेड़ के सहारे चोर छत पर पहुंचे। नीचे कमरे में जाकर बक्से का कुंडा तोड़कर पत्नी सुनीता के लगभग दो लाख रुपये कीमत के जेवर व अनाज बेचकर रखे 14 हजार रुपये उठा ले गए। चोर जाते समय घर के दो दरवाजों को बाहर से बंद कर गए। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना पर जांच पड़ताल की गई है। मामला संदिग्ध लग रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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