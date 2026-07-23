Unnao News: सांड से बाइक टकराने पर दो युवक जख्मी
Unnao News: नवाबगंज, संवाददाता। अजगैन कोतवाली क्षेत्र में मोहान मार्ग पर बुधवार रात सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए। रहमतगंज गांव के पास उनकी बाइक सड़क पर आए एक स
Unnao News: नवाबगंज। अजगैन कोतवाली क्षेत्र में मोहान मार्ग पर बुधवार रात सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए। रहमतगंज गांव के पास उनकी बाइक सड़क पर आए सांड़ से टकरा गई थी। महेशखेड़ा मकूर गांव निवासी लवकुश पुत्र रामकुमार और उनके भाई रामशंकर पुत्र रामकुमार बाइक से घर लौट रहे थे। सांड़ से बाइक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर पीछे बैठे लवकुश घायल हो गए। जबकि चालक रामशंकर को भी चोटिल हो गया। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे अरविंद ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल लवकुश को सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया।
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