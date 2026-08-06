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Unnao News: बंद पीएचसी के संचालन को प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: फोटो संख्या 6 व 6 ए, संदाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर विरोध जताते ग्रामीण पीएचसी के ठप पड़े संचालन पर ग्रामीण का रोष पीएचसी के ठप पड़े संचालन पर

Unnao News: बंद पीएचसी के संचालन को प्रदर्शन

Unnao News: मोहान। हसनगंज क्षेत्र के ग्राम संदाना में पीएचसी के बाहर बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र को शीघ्र संचालित कराने की मांग उठाई। बुजुर्ग ग्रामीणों ने बताया कि शिलान्यास के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र केवल एक माह तक ही संचालित हुआ, जिसके बाद से आज तक बंद पड़ा है। इससे क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज़ के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से संदाना का बंद स्वास्थ्य केंद्र जल्द ही चालू कराने की मांग कि है।

जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर इलाज में मिल सके।

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