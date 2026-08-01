Unnao News: सड़क, सिंचाई और योजनाओं की बदहाली पर फूटा गुस्सा

Unnao News: पूर्ण समाधान दिवस में 243 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, लेकिन केवल 32 का निस्तारण हुआ। बीघापुर में 85 शिकायतों में से सिर्फ 7 का ही समाधान हुआ। सड़क, सिंचाई, और सामाजिक योजनाओं जैसे मुद्दे उठाए गए। खिलाड़ियों के लिए मैदान की कमी की शिकायत भी की गई है।

सड़क, सिंचाई और योजनाओं की बदहाली पर फूटा गुस्सा

Unnao News: पुरवा, संवाददाता। संपूर्ण समाधान दिवस में जनता का गुस्सा शिकायतों के रूप में सामने आया। पुरवा में डीएम घनश्याम मीना और एसपी जय प्रकाश सिंह की मौजूदगी में 243 शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन मौके पर केवल 32 का निस्तारण हो सका। वहीं, बीघापुर में 85 में से सिर्फ सात शिकायतों का समाधान हुआ। सड़क, सिंचाई, राजस्व, सामाजिक योजनाओं और खिलाड़ियों के लिए मैदान की कमी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश और आश्वासन दिए।

शिकायतों का निस्तारण पुरवा के गुलहरिया गांव के रामतीर्थ, शिवराम, देशराज और लवकुश समेत ग्रामीणों ने बताया कि मुडऊआ पुल से बनकट माइनर पुलिया तक करीब 200 मीटर सड़क अब भी कच्ची है, जिससे लगभग 50 गांवों के लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कसरौर गांव के हरिकृष्ण, प्रेमशंकर, सरजू प्रसाद और श्याम किशोर ने शारदा नहर का गेट टूटने के कारण पुरवा रजबहा में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, रामा अमरापुर निवासी मैकू ने खतौनी में गलत अंश दर्ज होने और उसे सही कराने के नाम पर लेखपाल द्वारा धन मांगने का आरोप लगाया। कस्बे के जोतपुर मोहल्ला निवासी मनोज कुमारी ने बताया कि नवंबर 2024 में पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन एक वर्ष बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुरवा में कुल 243 शिकायतों में से 32 का मौके पर समाधान किया गया।

बीघापुर तहसील की जनसुनवाई उधर, बीघापुर तहसील में सीडीओ की अनुपस्थिति के बीच एसडीएम आनंद कुमार नायक ने जनसुनवाई की। यहां कुल 85 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें राजस्व विभाग की सबसे अधिक 46 शिकायतें शामिल रहीं। मौके पर केवल सात मामलों का निस्तारण हो सका। बिहार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने जेठ पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने की शिकायत दर्ज कराई।

वैकल्पिक खेल मैदान की रखी मांग हिलौली। पिनैकल सामाजिक संस्थान के सचिव राजेश कुमार ने ज्ञापन देकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए मैदान न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला, मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास प्रभावित हो रहा है। संस्थान ने निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने या तब तक वैकल्पिक मैदान उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर डीएम ने समाधान का आश्वासन दिया।