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Unnao News: रंजिश में लाठी से हमला कर दम्पति को किया जख्मी, चार पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अजगैन के डहरौली गांव में संपत्ति विवाद को लेकर पड़ोसियों ने युवक विनय तिवारी पर लाठी से हमला किया। बचाने आई पत्नी श्रुति को भी आरोपितों ने मारा। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई कर रही है।

Unnao News: रंजिश में लाठी से हमला कर दम्पति को किया जख्मी, चार पर केस दर्ज

Unnao News: नवाबगंज। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के डहरौली गांव में पुरानी संपत्ति विवाद की रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने युवक पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया था। पति को बचाने पहुंची पत्नी के साथ भी आरोपितों ने मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डहरौली गांव की रहने वाली श्रुति तिवारी पत्नी विनय ने अजगैन कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही देवेश तिवारी, सर्वेश तिवारी, योगेश तिवारी और आर्यन से संपत्ति को लेकर विवाद और रंजिश चली आ रही है।

पीड़िता के अनुसार मंगलवार दोपहर चारों आरोपी उनके घर के पास गाली-गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर सभी ने एकजुट होकर उसके पति विनय तिवारी पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में विनय जख्मी हो गए थे। पत्नी श्रुति का आरोप है कि जब वह पति को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल दंपति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अजगैन थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर किया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से दबिश दी जा रही है।

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