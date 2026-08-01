Unnao News: बारिश में जून जैसी खपत, 24 घंटे में 55 फॉल्ट

Unnao News: उन्नाव में उमस भरी गर्मी के साथ अघोषित बिजली कटौती बढ़ गई है। रात में चार से छह बार बिजली गुल हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई घंटे तक आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली की मांग बढ़ने से पिछले दो महीने में 32 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। शनिवार को बिजली निगम के पास 122 शिकायतें आई थीं।

बारिश में जून जैसी खपत, 24 घंटे में 55 फॉल्ट

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। फिर बढ़ती उमस भरी गर्मी के साथ अघोषित बिजली कटौती बढ़ गई है। शहर में रात के समय चार, छह बार बिजली गुल हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई-कई घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोग गर्मी और मच्छरों के बीच परेशान हैं। एसी, कूलर और पंखों के बढ़ते उपयोग से जिले की बिजली खपत बढ़कर सवा लाख मेगावाट तक पहुंच गई। अगस्त की शुरुवात में यह आंकड़े रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले दो महीने में 32 से अधिक ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, हजारों बिजली तार क्षतिग्रस्त हुई हैं और फ्यूज उड़ने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। जो की रिकॉर्ड कायम कर गई। शुक्रवार से शनिवार रात तक 55 फॉल्ट लाइनों के जलने, टूटने से संबंधित रही।

गर्म मौसम की स्थिति शनिवार सुबह से ही चटख धूप रही। नौ बजे तक सूरज से आग बरसने लगी। दोपहर दो बजे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस दौरान 2.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली हवा चली, जिसमें उमस लू का अहसास कराया। भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में भी इजाफा आया। शहरी क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में करीब तीन घंटे लोकल फाल्ट के कारण कटौती हुई, जबकि सोलह स्थानों पर तार टूटने व जंपर जलने की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा के बीच तीन से चार घंटे तक लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ा। वहीं, तेज धूप के कारण दोपहर में बाजारों में सन्नाटा नजर आया। जरूरी काम से निकले लोग धूप वाली उमस से बचाव के इंतजाम किए नजर आए।

बारिश और तापमान बारिश थमी, धूप आई, छाया सन्नाटा...

पिछले दो दिन से बारिश थम सी गई है। इससे पारा भी बढ़ा है, पारा 34.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जबकि न्यूनतम भी 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उमस में इजाफा हुआ है, इससे सड़के दोबारा विरान होने लगी है। हालांकि, शाम पांच बजे उमड़ते बादलों ने राहत दी और शाम छह बजे के बाद सड़को का सन्नाटा दूर हुआ।

शिकायतें और बिजली आपूर्ति उमस बढ़ने से 122 शिकायतें पहुंचीं

शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित होने की 122 शिकायतें बिजली निगम के पास पहुंचीं। इसमें अधिकतर शिकायते बिजली फाल्ट संबंधित रही। जुलाई महीने में प्रतिदिन औसतन करीब डेढ़ सौ शिकायतें दर्ज हो रही थीं। अब बारिश थमने के बाद बढ़ती मांग के कारण ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ गया है और फॉल्ट की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है।

ट्रांसफार्मर की समस्याएं कही तार टूटे, कही ओवरलोड ट्रांसफार्मर...

शहर के पीतांबर नगर में तार टूटने से एक घंटे रात में आपूर्ति बंद रही। रात दस बजे बिजली आई लेकिन इसके बाद हर आधे घंटे में आवाजाही जारी रही। शुक्रवार देर रात सिविल लाइंस में पुलिस लाइन गेट के पास ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी के चलते आधे घंटे बिजली गुल रही। इसी सब स्टेशन क्षेत्र में एबीसी लाइन अचानक जलने लगी। तार बदलकर सुबह चार बजे बिजली आपूर्ति शुरू की गई, लेकिन कुछ स्थानों पर लो वोल्टेज से परेशानी हुई। यही हाल मोहल्ला रामपुरी, बंदूहार, कल्याणी देवी, प्रयागनारायाण खेड़ा, पीतांबर नगर, एबी नगर, आदर्श नगर, हिरन नगर सहित लगभग पूरे क्षेत्र का रहा। यहां ट्रिपिंग ने सबसे ज्यादा तंग किया।