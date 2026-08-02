Unnao News: जर्जर एचटी लाइन पोल झुकने से पश्चिमी क्षेत्र की गुल रही बत्ती

Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। पुराने यातायात पुल के पास रविवार को जर्जर एचटी पोल झुकने के कारण रविवार को मिश्रा कॉलोनी फीडर की दो घंटे तब बिजली गुल रही। बिजली न आने पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। विभाग की ओर से पोल लगाने के बाद क्षेत्र की आपूर्ति बहाल की गई। मिश्रा कॉलोनी फीडर के पुराने यातायात पुल चौराहे के पास लगा एचटी पोल नीचे से जर्जर होने के कारण झुक गया था। जिस पर रविवार सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जहां झुके पोल के स्थान पर नया एचटी पोल लगाया। इसके बाद भी एचटी लाइन नीचे लटक रही थी, जिस पर कुछ दूरी पर दूसरा नया पोल लगाया और लटक रहे एचटी लाइन के तारों को कसा गया।