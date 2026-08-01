Unnao News: डलमऊ बी पंप कैनाल पर बिजली का संकट
Unnao News: डलमऊ बी पंप कैनाल परियोजना पिछले एक माह से विद्युत समस्याओं से प्रभावित है, जिससे किसानों को सिंचाई में कठिनाई हो रही है। पंप हाउस में विशेष रूप से अलग विद्युत फीडर के बावजूद अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण केवल एक या दो पंप ही चल पा रहे हैं। एक्सईएन ने विद्युत विभाग को पत्र लिखा है।
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। डलमऊ बी पंप कैनाल परियोजना किसानों के लिए वरदान बनने से पहले ही बिजली व्यवस्था की बदहाली का शिकार हो गई। पिछले एक माह से विद्युत समस्या के कारण पंप पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहा है। इससे नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या को देखते हुए एक्सईएन शारदा खंड ने विद्युत विभाग के एक्सईएन को पत्र लिखा है। धानी खेड़ा स्थित डलमऊ बी पंप हाउस परियोजना लंबे इंतजार के बाद शुरू हो पाई। इस परियोजना से जिले के एक सैकड़ा, जब कि रायबरेली जिले के 120 गांवों के 40 हजार किसानों के लाभांवित होते हैं। पंप हाउस में बेहतर पानी प्रवाह के लिए छह पंप लगाए गए हैं, जिनमें एक स्टैंडबाय रखा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में पांच पंप एक साथ संचालित होते हैं। इनकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 300 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ने की है। लेकिन पिछले एक माह से बिजली की अनियमित आपूर्ति, लो वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग के चलते पांचों पंप एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। विद्युत समस्या के कारण एक या दो पंप ही चल पा रहे हैं और इसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। हैरानी की बात है कि पंप हाउस के लिए अलग विद्युत फीडर होने के बावजूद समस्या बनी हुई है। खेतों तक पानी न पहुंचने से किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के लिए उन्हे निजी संसाधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। विद्युत समस्या को देखते हुए शारदा खंड के एक्सईएन गगन शुक्ला ने विद्युत विभाग को निर्बाध और पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति के लिए पत्र भेजा है。
बिजली कटने पर वापस लौटने लगता है पानी
एक्सईएन ने बताया कि बिजली समस्या से जूझ रहा पंप हाउस के संचालन में बड़ी समस्या आ रही है। पंप चलने के दौरान अचानक विद्युत कटौती होने पर पानी वापस लौटने लगता है। जब दोबारा बिजली आती है तो पानी को फिर आगे बढ़ाया जाता है। इससे टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
कोट..
पिछले एक माह से डलमऊ बी पंप हाउस में विद्युत समस्या आ रही है। विद्युत विभाग के एक्सईएन को निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए पत्र भेजा है। लाइट की दिक्कत दूर होते ही पंप हाउस पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा।
गगन शुक्ला, एक्सईएन शारदा खंड
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