Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: डलमऊ बी पंप कैनाल पर बिजली का संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: डलमऊ बी पंप कैनाल परियोजना पिछले एक माह से विद्युत समस्याओं से प्रभावित है, जिससे किसानों को सिंचाई में कठिनाई हो रही है। पंप हाउस में विशेष रूप से अलग विद्युत फीडर के बावजूद अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण केवल एक या दो पंप ही चल पा रहे हैं। एक्सईएन ने विद्युत विभाग को पत्र लिखा है।

Unnao News: डलमऊ बी पंप कैनाल पर बिजली का संकट

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। डलमऊ बी पंप कैनाल परियोजना किसानों के लिए वरदान बनने से पहले ही बिजली व्यवस्था की बदहाली का शिकार हो गई। पिछले एक माह से विद्युत समस्या के कारण पंप पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहा है। इससे नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या को देखते हुए एक्सईएन शारदा खंड ने विद्युत विभाग के एक्सईएन को पत्र लिखा है। धानी खेड़ा स्थित डलमऊ बी पंप हाउस परियोजना लंबे इंतजार के बाद शुरू हो पाई। इस परियोजना से जिले के एक सैकड़ा, जब कि रायबरेली जिले के 120 गांवों के 40 हजार किसानों के लाभांवित होते हैं। पंप हाउस में बेहतर पानी प्रवाह के लिए छह पंप लगाए गए हैं, जिनमें एक स्टैंडबाय रखा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में पांच पंप एक साथ संचालित होते हैं। इनकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 300 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ने की है। लेकिन पिछले एक माह से बिजली की अनियमित आपूर्ति, लो वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग के चलते पांचों पंप एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। विद्युत समस्या के कारण एक या दो पंप ही चल पा रहे हैं और इसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। हैरानी की बात है कि पंप हाउस के लिए अलग विद्युत फीडर होने के बावजूद समस्या बनी हुई है। खेतों तक पानी न पहुंचने से किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के लिए उन्हे निजी संसाधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। विद्युत समस्या को देखते हुए शारदा खंड के एक्सईएन गगन शुक्ला ने विद्युत विभाग को निर्बाध और पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति के लिए पत्र भेजा है。

ये भी पढ़ें:Gaya News: किसानों को पर्याप्त समय तक वोल्टेज के साथ बिजली दें

बिजली कटने पर वापस लौटने लगता है पानी

एक्सईएन ने बताया कि बिजली समस्या से जूझ रहा पंप हाउस के संचालन में बड़ी समस्या आ रही है। पंप चलने के दौरान अचानक विद्युत कटौती होने पर पानी वापस लौटने लगता है। जब दोबारा बिजली आती है तो पानी को फिर आगे बढ़ाया जाता है। इससे टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

कोट..

पिछले एक माह से डलमऊ बी पंप हाउस में विद्युत समस्या आ रही है। विद्युत विभाग के एक्सईएन को निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए पत्र भेजा है। लाइट की दिक्कत दूर होते ही पंप हाउस पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा।

गगन शुक्ला, एक्सईएन शारदा खंड

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डलमऊ बी पंप कैनाल परियोजना से कितने किसानों को लाभ होता है?
इस परियोजना से जिले के एक सैकड़ा, जब कि रायबरेली जिले के 120 गांवों के 40 हजार किसानों के लाभांवित होते हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।