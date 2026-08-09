Unnao News: 36 लीटर शराब के साथ 3 आरोपित गिरफ्तार
Unnao News: हिलौली में मौरावां थाना और आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर 36 लीटर अवैध शराब बरामद की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में शिवकली, निर्मल कुमार और श्रीपाल शामिल हैं। पुलिस ने शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की।
Unnao News: हिलौली। मौरावां थाना व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने गांवों व बाजारों में दबिश देकर 36 लीटर शराब बरामद कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त को टीम ने थाना क्षेत्र के हिलौली बाजार, कुटी खेड़ा बाजार और गोविंद ढाबा के आगे गुमटी के पास दबिश दी। इस दौरान कच्ची शराब की बिक्री करते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छोटी गौरी गांव निवासी शिवकली पत्नी स्व. दद्दई, दरेहटा गांव निवासी निर्मल कुमार पुत्र रामऔतार और मौरावां थाना के जनवारनखेड़ा गांव निवासी श्रीपाल पुत्र स्व. बुद्धीलाल के रूप में हुई। पुलिस ने शिवकली के कब्जे से 10, निर्मल कुमार से 12 व श्रीपाल के कब्जे से 14 लीटर कच्ची शराब बरामद की।
तीनों आरोपितों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की गई।
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