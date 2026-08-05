Unnao News: रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने का सिपाही निलंबित
Unnao News: बांगरमऊ में एक महिला के मामले में पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी। महिला की शिकायत पर थाने पहुंचे सिपाही मनीष कुमार ने मदद देने के लिए पैसे की मांग की। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसपी जयप्रकाश सिंह ने सीओ की रिपोर्ट के आधार पर सिपाही को निलंबित किया।
Unnao News: बांगरमऊ। मारपीट के मामले में एक महिला से रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने के सिपाही को निलंबित किया गया। एसपी ने कार्रवाई सर्कल सीओ की जांच रिपोर्ट पर की। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल की पुष्टि नहीं करता है। मारपीट के मामले में एक महिला फरियाद लेकर थाने पहुंची। वहां मिले सिपाही मनीष कुमार ने महिला की मदद के नाम पर खर्चा-पानी मांगा। बोला, साहब को भी देना पड़ता है। महिला से मदद के नाम पर की गई मांग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। वायरल वीडियो एसपी जयप्रकाश सिंह के संज्ञान में आया।
उन्होंने सत्यता जांचने के लिए सर्कल सीओ को निर्देशित किया। सीओ ने महिला से पूछताछ प्रकरण में पुष्टि की। इसके बाद जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी। जांच रिपोर्ट के बाद एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सीओ की जांच रिपोर्ट के बाद सिपाही को निलंबित किया गया है। वायरल वीडियो बहुत साफ नहीं है। उसको सुनने में सिपाही की मंशा स्पष्ट होती है।
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