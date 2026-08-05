Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने का सिपाही निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: बांगरमऊ में एक महिला के मामले में पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी। महिला की शिकायत पर थाने पहुंचे सिपाही मनीष कुमार ने मदद देने के लिए पैसे की मांग की। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसपी जयप्रकाश सिंह ने सीओ की रिपोर्ट के आधार पर सिपाही को निलंबित किया।

Unnao News: रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने का सिपाही निलंबित

Unnao News: बांगरमऊ। मारपीट के मामले में एक महिला से रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने के सिपाही को निलंबित किया गया। एसपी ने कार्रवाई सर्कल सीओ की जांच रिपोर्ट पर की। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल की पुष्टि नहीं करता है। मारपीट के मामले में एक महिला फरियाद लेकर थाने पहुंची। वहां मिले सिपाही मनीष कुमार ने महिला की मदद के नाम पर खर्चा-पानी मांगा। बोला, साहब को भी देना पड़ता है। महिला से मदद के नाम पर की गई मांग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। वायरल वीडियो एसपी जयप्रकाश सिंह के संज्ञान में आया।

उन्होंने सत्यता जांचने के लिए सर्कल सीओ को निर्देशित किया। सीओ ने महिला से पूछताछ प्रकरण में पुष्टि की। इसके बाद जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी। जांच रिपोर्ट के बाद एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सीओ की जांच रिपोर्ट के बाद सिपाही को निलंबित किया गया है। वायरल वीडियो बहुत साफ नहीं है। उसको सुनने में सिपाही की मंशा स्पष्ट होती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Viral Video Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।