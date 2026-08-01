Unnao News: लाठी-डंडों से युवक को पीटा, छह नामजद समेत अज्ञात पर रिपोर्ट
Unnao News: गंगाघाट क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें छह नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पति पर रात में हमला किया गया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के रामनगर पोनी रोड निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने छह नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।रामनगर निवासी गिरजाशंकर मिश्रा की पत्नी सुशीला देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की रात करीब नौ बजे उनके पति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। दिवाकर के मकान के सामने चौराहे पर पहले से घात लगाए बैठे दिनेश पासी, राजू, अंशु निषाद, राहुल, विशाल, विमला देवी तथा अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया।
आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों व ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में गिरजाशंकर के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। घायल को परिजनों ने कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
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