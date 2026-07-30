Unnao News: अभियान चलाकर दुकानों पर चाइनीच मांझे की हुई जांच

Unnao News: उन्नाव। शहर में जानलेवा साबित हो रहे अवैध चाइनीज मांझे पर अंकुश लगाने के लिए सदर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों और दुकानों पर पहुंचकर सघन जांच-पड़ताल की। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 102 दुकानों को चेक किया गया। थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक दुकान से चाइनीज मांझे के 10 पैकेट बरामद कर जब्त किए गए। इस दौरान दुकानदारों को प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और भंडारण न करने के सख्त निर्देश दिए गए। अभियान दौरान सीओ सिटी विनी सिंह ने कहा कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक है, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालक, राहगीर और बेजुबान पक्षी गंभीर हादसों का शिकार हो रहे हैं।