Unnao News: अभियान चलाकर दुकानों पर चाइनीच मांझे की हुई जांच
Unnao News: उन्नाव में पुलिस ने अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर 102 दुकानों की जांच की और एक दुकान से 10 पैकेट चाइनीज मांझा बरामद किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह मांझा खतरनाक है और इसके भंडारण एवं बिक्री पर सख्ती से कार्रवाई होगी।
Unnao News: उन्नाव। शहर में जानलेवा साबित हो रहे अवैध चाइनीज मांझे पर अंकुश लगाने के लिए सदर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों और दुकानों पर पहुंचकर सघन जांच-पड़ताल की। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 102 दुकानों को चेक किया गया। थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक दुकान से चाइनीज मांझे के 10 पैकेट बरामद कर जब्त किए गए। इस दौरान दुकानदारों को प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और भंडारण न करने के सख्त निर्देश दिए गए। अभियान दौरान सीओ सिटी विनी सिंह ने कहा कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक है, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालक, राहगीर और बेजुबान पक्षी गंभीर हादसों का शिकार हो रहे हैं।
उन्होंने साफ चेतावनी दी कि प्रतिबंधित मांझे का भंडारण व बिक्री पूरी तरह अवैध है। यदि किसी दुकान पर यह मांझा पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वह चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें और कहीं बिक्री होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस दौरान इंस्पेक्टर क्राइम राजेश यादव और किला चौकी प्रभारी उग्रसेन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी। सीओ सिटी ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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