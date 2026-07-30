Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: अभियान चलाकर दुकानों पर चाइनीच मांझे की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: उन्नाव में पुलिस ने अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर 102 दुकानों की जांच की और एक दुकान से 10 पैकेट चाइनीज मांझा बरामद किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह मांझा खतरनाक है और इसके भंडारण एवं बिक्री पर सख्ती से कार्रवाई होगी।

Unnao News: अभियान चलाकर दुकानों पर चाइनीच मांझे की हुई जांच

Unnao News: उन्नाव। शहर में जानलेवा साबित हो रहे अवैध चाइनीज मांझे पर अंकुश लगाने के लिए सदर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों और दुकानों पर पहुंचकर सघन जांच-पड़ताल की। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 102 दुकानों को चेक किया गया। थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक दुकान से चाइनीज मांझे के 10 पैकेट बरामद कर जब्त किए गए। इस दौरान दुकानदारों को प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और भंडारण न करने के सख्त निर्देश दिए गए। अभियान दौरान सीओ सिटी विनी सिंह ने कहा कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक है, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालक, राहगीर और बेजुबान पक्षी गंभीर हादसों का शिकार हो रहे हैं।

उन्होंने साफ चेतावनी दी कि प्रतिबंधित मांझे का भंडारण व बिक्री पूरी तरह अवैध है। यदि किसी दुकान पर यह मांझा पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वह चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें और कहीं बिक्री होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस दौरान इंस्पेक्टर क्राइम राजेश यादव और किला चौकी प्रभारी उग्रसेन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी। सीओ सिटी ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।