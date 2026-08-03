Unnao News: वारंटी को गिरफ्तार कर की कार्रवाई
Unnao News: अचलगंज में पुलिस ने एक वारंटी कुलदीप को गिरफ्तार किया है, जो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज था और कोर्ट से वारंट जारी हो गया था। रविवार को पुलिस ने उसे पकड़ा और विधिक कार्रवाई की।
Unnao News: अचलगंज। पुलिस पकड़ से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया है। थाना क्षेत्र के कोरारी कला गांव के रहने वाले कुलदीप के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। जिससे उसके विरुद्ध कोर्ट से वारंट जारी किया गया। रविवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है।
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