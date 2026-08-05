Unnao News: जहरीले कीड़े के डसने से दो की हालत बिगड़ी
Unnao News: बांगरमऊ के विभिन्न गांवों में जहरीले कीड़े के काटने से एक किशोर सहित दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बरसात के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
Unnao News: बांगरमऊ। क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में जहरीले कीड़े के काटने से एक किशोर समेत दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के रुरी रसूलपुर गांव निवासी 15 वर्षीय अंकुर को घर के पास किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वहीं कोतवाली क्षेत्र के जामड़ गांव निवासी मिथलेश को भी जहरीले कीड़े ने काट लिया। दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से दोनों की हालत खतरे से बाहर है।
डॉक्टरों ने बरसात के मौसम में खेतों और झाड़ियों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी है।
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