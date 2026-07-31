Unnao News: स्कूल मर्जर पर अभिभावकों ने दिया पत्र
Unnao News: गंजमुरादाबाद में, दर्जनों अभिभावकों ने स्कूल मर्जर के खिलाफ विरोध जताते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने गांव हसनापुर के प्राथमिक विद्यालय को पुनः चालू करने की मांग की है, जिसका मर्जर पिछले वर्ष कम संख्या के कारण हुआ था। इससे बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई आ रही है।
Unnao News: गंजमुरादाबाद। स्कूल मर्जर घोषित करने से नाराज दर्जनों अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर गांव के मर्ज प्राथमिक विद्यालय को पुन: चालू किए जाने की मांग की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को गांव हसनापुर के रामसिंह कटियार, रामकिशोर, रामदयाल, अमित कुमार, रामकुमार, संजय कटियार, ऊषा कटियार, अरूण कुमारी आदि सहित दर्जनों अभिभावकों ने बताया कि पिछले वर्ष कम संख्या दर्शाकर उनके गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिया गया था और यहां के बच्चों को एक किमी दूर स्थित गांव के मजरा तहिरापुर के प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया था।
जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। बीईओ संजय कुमार ने कहा मामले को बीएसए के संज्ञान में जाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।