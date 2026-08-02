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Unnao News: विधायक ने पूर्णिमा के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: रविवार को मैनीखेड़ा में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पूर्णिमा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि सफलता की कुंजी मेहनत और अनुशासन है। शुभी रावत ने हाईस्कूल में 92.5% अंक और शिखर त्रिवेदी ने इंटरमीडिएट में 81.4% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया।

विधायक ने पूर्णिमा के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित
विधायक ने पूर्णिमा के मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। रविवार को मैनीखेड़ा स्थित ब्लॉक परिसर में आयोजित एक समारोह में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने देवारा कलां के पूर्णिमा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। विधायक ने विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्रों को लगातार मेहनत करते हुए परिवार, विद्यालय और जिले का नाम रोशन करने का आह्वान किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि हाईस्कूल में शुभी रावत ने 92.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इंटरमीडिएट में शिखर त्रिवेदी 81.4 प्रतिशत अंकों के साथ अव्वल रहे।

इसके अलावा अन्य मेधावियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने मेधावियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

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