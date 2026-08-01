Unnao News: एक साल से फसल बीमा की क्षतपूर्ति का नहीं मिला लाभ
Unnao News: तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमिताभ यादव ने जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 113 प्रार्थना पत्र प
Unnao News: सफीपुर। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमिताभ यादव ने जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 113 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सकहन राजपुतान गांव निवासी राकेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि उनकी गाटा संख्या 1387 के समीप स्थित पड़ोसी लालता प्रसाद के आम के पेड़ों की डालियां उनके खेत में करीब 30 फीट तक फैल गई हैं, जिससे खेत की जुताई कराने में कठिनाई हो रही है। वहीं नैनीखेड़ा ओसिया निवासी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं।
पिछले वर्ष अत्यधिक वर्षा से उनकी धान की फसल जलभराव के कारण नष्ट हो गई थी, लेकिन अब तक फसल बीमा की क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकी है। इस दौरान विधायक बम्बालाल दिवाकर, एसडीएम फाल्गुनी सिंह, क्षेत्राधिकारी दीपक यादव, तहसीलदार देवेंद्र सिंह, बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार आदि रहे।
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