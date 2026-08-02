Unnao News: शुक्लागंज में समाचार पत्र विक्रेता संघ की नई कमेटी गठित
Unnao News: शुक्लागंज में समाचार पत्र विक्रेता संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक में सूर्य नारायण तिवारी को अध्यक्ष और आशीष सिंह को महामंत्री चुना गया। संगठन अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और विक्रेताओं के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया।
Unnao News: शुक्लागंज। समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने शुक्लागंज इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। कमेटी संयोजक उमेश चंद्र शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। संगठन के अध्यक्ष पद पर सूर्य नारायण तिवारी, महामंत्री आशीष सिंह, उपाध्यक्ष संजय बाजपेई, कोषाध्यक्ष उमाकांत, तथा सविता को सूचना एवं प्रसार मंत्री नियुक्त किया गया। वहीं रामू दीक्षित को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि नई टीम संगठन को मजबूती देने और विक्रेताओं के हितों के लिए काम करेगी। संयोजक उमेश चंद्र शुक्ला ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी।
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एकजुट होकर कार्य करने और विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्र विक्रेता मौजूद रहे।
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