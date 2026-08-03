Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: भाई ने तहरीर देकर ठेका सेल्समैन पर हत्या करने का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: असोहा के दरसवां बाजार के पास शारदा नहर में मिले एक युवक के शव की जांच में शराब ठेका सेल्समैन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक पंकज सिंह का भाई नीरज ने बताया कि सेल्समैन ने उसके भाई को डंडों से पीटकर मार डाला और शव को नहर में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।

Unnao News: भाई ने तहरीर देकर ठेका सेल्समैन पर हत्या करने का लगाया आरोप

Unnao News: असोहा। थाना क्षेत्र के दरसवां बाजार के पास शारदा नहर में मिले युवक के शव मामले में भाई ने पुलिस में तहरीर देकर शराब ठेका सेल्समैन पर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की पुष्टि हुई है। शराब पीने की वजह से डॉक्टर ने जांच के लिए विसरा सुरक्षित कराया है। बतातें चलें कि असोहा थाना क्षेत्र के दरसवां गांव के पास गुजरी शारदा नहर में शनिवार सुबह दऊ गांव निवासी 33 वर्षीय पंकज सिंह का शव पड़ा मिला था। मृतक पंकज के भाई नीरज सिंह ने पुलिस में शिकायती पत्र देकर शराब ठेके के सेल्समैन पर हत्या का आरोप लगाया हैं।

नीरज के अनुसार पंकज शुक्रवार शाम शराब ठेके पर शराब लेने गया था। उसके पास रुपये न होने से सेल्समैन के पास अपना फोन रखकर शराब ली थी। शनिवार सुबह जब वह फोन लेने गया तो सेल्समैन ने पंकज को डंडों से पीट कर मार डाला। आरोप हैं कि हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया। नीरज ने सेल्समैन पर आरोप लगाया हैं कि वह सुबह से ही अधिक रुपया लेकर शराब की बिक्री करता हैं। जिससे आए दिन ठेके के पास बवाल होता रहता हैं। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया की भाई नीरज सिंह ने सेल्समैन पर मारपीट के बाद हत्या करने की तहरीर दी हैं। जांच की जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Unnao Latest News Unnao News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।