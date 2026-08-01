Unnao News: विकास कार्यों के टेंडर न खुलने पर सभासदों ने पालिका का गेट किया बंद
Unnao News: गंगाघाट नगर पालिका परिषद में 21 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर को लेकर कुछ लोगों ने टेंडर निरस्त करने की मांग की थी, जिससे विकास कार्य रुक गया। 14 जुलाई को सभासदों ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन टेंडर नहीं खुलने पर शुक्रवार को सभासदों ने पालिका का गेट बंद कर दिया।
Unnao News: शुक्लागंज। नगर पालिका परिषद गंगाघाट में 21 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर को लेकर कुछ लोगों ने टेंडर निरस्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिससे नगर का विकास कार्य रूक गया था। जिसे देखते हुये 14 जुलाई को सभासदों ने ईओ को ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद अभी तक टेंडर नहीं खुले। जिस पर शुक्रवार को गुस्साएं सभासदों ने पालिका का गेट बंद कर विकास कार्य बाधित तो पालिका बाधित की नोटिस चस्पा कर दी।सभासद योगेश मिश्रा, अभिषेक शुक्ला, अभिषेक द्विवेदी, प्रत्यय गुप्ता, संजय गांधी, सभासद प्रतिनिधि नीतू मिश्रा, अरविंद यादव समेत अन्य सभासद और उनके प्रतिनिधि पालिका कार्यालय शुक्रवार को पहुंचे।
जहां टेंडर न खुलने पर नाराजगी जाहिर करते हुये पालिका का मेन गेट बंद कर दिया और उसमें विकास कार्य बाधित तो पालिका बाधित लिखे स्लोगन लिखे पोस्टर चस्पा कर दिया और काम बंद करा दिया। सभासदों ने बताया कि जब तक टेंडर नहीं खोले जायेंगे तब तक पालिका का कार्य नहीं होने देंगे। इस बावत अधिशाषी अधिकारी डॉ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि टेंडर खोलने को लेकर सभासदों ने पालिका का गेट बंद किया है। नगर के विकास को लेकर नियमानुसार टेंडर खोलने की प्रक्रिया जा रही है। किसी भी हाल में नगर का विकास नहीं रूकेगा।
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