Unnao News: चेहल्लुम पर निकला मातमी जुलूस
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। कर्बला के 72 शहीदों की याद में शहर के चौधराना और ज़ेर खिड़की
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। कर्बला के 72 शहीदों की याद में शहर के चौधराना और ज़ेर खिड़की मोहल्ला में मंगलवार जुलूस निकाला गया। सुबह 9 बजे ज़ेर खिड़की में इमामबाड़ा इमदाद हुसैन में एक मजलिस का आयोजन हुआ। उसके बाद अलम व ताबूत का जुलूस निकाला गया, जो मस्जिद चौधराना जाकर खत्म हुआ। उधर, दूसरा जुलूस मोहल्ला कासिफ अली सराय वसी मंज़िल से उठाया गया, जो इमामबाड़ा कासिम हुसैन ज़ैदी में खत्म हुआ। शाम 4 बजे चेहल्लुम के ताज़िए को ज़ेर खिड़की में झब्बन मियां के इमामबाड़ा से उठाया गया, जो शहर के विभिन्न रास्तों चौधराना, पुरानी बाजार, छिपियाना आदि से होता हुआ वापस कर्बला में दफ़न किया गया।
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