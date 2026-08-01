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Unnao News: वृद्धा पर बंदर ने किया हमला, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अहमदपुर गांव में 62 वर्षीय बिटाना खेत से धान की रोपाई करके लौटते समय एक बंदर के हमले में घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें मियागंज सीएचसी पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब वृद्धा शोर मचाने लगीं, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़कर आए।

Unnao News: वृद्धा पर बंदर ने किया हमला, हालत गंभीर

Unnao News: चकलवंशी। आसीवन थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में खेत से धान की रोपाई कर घर लौट रही एक वृद्धा पर बंदर ने हमला कर जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे मियागंज सीएचसी पहुंचाया, यहां डॉक्टर ने हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अहमदपुर गांव निवासी 62 वर्षीय बिटाना पत्नी टेकराम शुक्रवार शाम खेत से काम कर लौट रही थीं। रास्ते में अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। वृद्धा के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह बंदर को भगाया। घायल वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

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