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Unnao News: लापता युवक बरामद कर परिजनों को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: धर्मेन्द्र कुमार, जो मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण 6 जुलाई को घर से लापता हो गया था, को 1 अगस्त को पुलिस ने खोज निकाला और उसके परिवार को सौंप दिया। उसकी मां राजकुमारी ने 15 जुलाई को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। बेटे को पाकर मां ने राहत की सांस ली।

Unnao News: लापता युवक बरामद कर परिजनों को सौंपा

Unnao News: औरास। थाना क्षेत्र के खड़वल गांव के रहने वाले धर्मेन्द्र कुमार पुत्र तेजपाल का मानसिक संतुलन ठीक न होने से 6 जुलाई को परिजनों को बिना बताए घर से लापता हो गया था। खोजबीन के बाद जब कही पता नही चला। तब उसकी मां राजकुमारी ने 15 जुलाई को औरास थाने पहुंच कर बेटा धर्मेंद्र कुमार की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। 1 अगस्त शनिवार को पुलिस ने उसे औरास थाना क्षेत्र से बरामद कर परिजनों को सौप दिया। लापता बेटा को पाकर उसकी मां राजकुमारी ने राहत की सांस ली।

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