Unnao News: नाबालिग को बहला कर ले जाने का केस दर्ज
Unnao News: चकलवंशी के एक गांव में एक किशोरी गायब हो गई है। उसके भाई की तहरीर पर गांव के युवक मनीष लोधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। किशोरी खेतों की ओर गई थी लेकिन शाम तक नहीं लौटी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और किशोरी की तलाश जारी है।
Unnao News: चकलवंशी। माखी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के लापता होने पर उसके भाई की तहरीर पर गांव के एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बहन शुक्रवार दोपहर खेतों की ओर गई थी। लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद जानकारी मिली कि गांव निवासी मनीष लोधी उसे बहला कर अपने साथ ले गया है। थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर किशोरी की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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