Unnao News: आया के गायब होने पर स्कूल में हड़कंप, कमरे की खुदाई में नहीं मिला कुछ

Unnao News: आया के गायब होने पर स्कूल में हड़कंप, कमरे की खुदाई में नहीं मिला कुछ
Unnao News: शुक्लागंज की गोपीनाथ चंद्रावती हायर सेकेंड्री स्कूल में आया निशा अचानक गायब हो गई। स्कूल प्रबंधन ने उसकी जगह खुदाई के निशान देखे और पुलिस को सूचित किया। तलाशी में कुछ न मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। निशा और उसके पति की तलाश जारी है।
Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गोपीनाथपुरम स्थित गोपीनाथ चंद्रावती हायर सेकेंड्री स्कूल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल की आया अचानक गायब हो गई। स्कूल प्रबंधन ने उसके कमरे में खुदाई के निशान देखे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदाई कराई, लेकिन कुछ नहीं मिला।स्कूल प्रबंधक गोपीनाथ चंद्रावती के अनुसार, आया निशा पत्नी जतिन अपने पति के साथ स्कूल में रखवाली करती थी और उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। स्कूल की सभी चाबियां भी उसी के पास रहती थीं। बुधवार को इंटरवेल के बाद उसने अपने कमरे की चाबी छोड़कर बाकी चाबियां एक अध्यापिका को सौंप दीं।
शुक्रवार सुबह जब वह नहीं आई तो खिड़की से झांककर देखा गया, लेकिन वह नहीं मिली। कमरों की तलाशी में एक लाल प्लास्टिक की कुर्सी भी गायब मिली। जिस कमरे में आया रहती थी, उसके बगल वाले कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो जमीन पर बिस्तर बिछा था और एक पुलिस कैप पड़ी थी। फर्श को खोदकर दोबारा समतल किया गया था और झाड़ू लगाई गई थी। कोने में प्लास्टिक शीट के नीचे एक हथौड़ा दबा मिला, साथ ही तैलिया व महिलाओं के कपड़े भी पड़े थे। संदेह होने पर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कराई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने राहत की सांस ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आया व उसके पति की तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।