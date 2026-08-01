Unnao News: आया के गायब होने पर स्कूल में हड़कंप, कमरे की खुदाई में नहीं मिला कुछ

Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गोपीनाथपुरम स्थित गोपीनाथ चंद्रावती हायर सेकेंड्री स्कूल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल की आया अचानक गायब हो गई। स्कूल प्रबंधन ने उसके कमरे में खुदाई के निशान देखे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदाई कराई, लेकिन कुछ नहीं मिला।स्कूल प्रबंधक गोपीनाथ चंद्रावती के अनुसार, आया निशा पत्नी जतिन अपने पति के साथ स्कूल में रखवाली करती थी और उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। स्कूल की सभी चाबियां भी उसी के पास रहती थीं। बुधवार को इंटरवेल के बाद उसने अपने कमरे की चाबी छोड़कर बाकी चाबियां एक अध्यापिका को सौंप दीं।

शुक्रवार सुबह जब वह नहीं आई तो खिड़की से झांककर देखा गया, लेकिन वह नहीं मिली। कमरों की तलाशी में एक लाल प्लास्टिक की कुर्सी भी गायब मिली। जिस कमरे में आया रहती थी, उसके बगल वाले कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो जमीन पर बिस्तर बिछा था और एक पुलिस कैप पड़ी थी। फर्श को खोदकर दोबारा समतल किया गया था और झाड़ू लगाई गई थी। कोने में प्लास्टिक शीट के नीचे एक हथौड़ा दबा मिला, साथ ही तैलिया व महिलाओं के कपड़े भी पड़े थे। संदेह होने पर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कराई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने राहत की सांस ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आया व उसके पति की तलाश जारी है।