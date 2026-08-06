Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: चयनित सहायिका को विधायक ने सौंपा नियुक्ति पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: फोटो संख्या 11 नियुक्ति पत्र सौंपते विधायक चयनित सहायिका को विधायक ने सौंपा नियुक्ति पत्र चयनित सहायिका को विधायक ने सौंपा नियुक्ति पत्र

Unnao News: चयनित सहायिका को विधायक ने सौंपा नियुक्ति पत्र

Unnao News: उन्नाव। हसनगंज की ग्राम पंचायत सिंघनापुर में आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका के चयन पर मनीषा रावत का क्षेत्रीय विधायक बृजेश रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपा। विधायक ने कहा कि आप अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करें क्योंकि आपके हाथों से उन नौनिहालों का भविष्य गढ़ने का मौका मिला है। जो भारत के भावी कर्णधार है। इस दौरान पुत्तन लाल पाल, विनोद कुमार, जगदीश यादव, अनिल रावत, परमेश्वर, श्रीपाल रावत आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Unnao News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।