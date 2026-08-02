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Unnao News: साप्ताहिक बाजार से पुलिस ने हटवाई मछली मंडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: शुक्लागंज में सावन मास के दौरान कांवड़ियों के गंगा जल लेकर बाबा के दरबार जाने के दौरान स्थानीय लोगों ने रेलवे पुल के पास मछली मंडी का विरोध किया। लोगों का कहना था कि मंडी से सफाई और मार्ग में असुविधा होती है। पुलिस ने मंडी हटवाई और आने वाले कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग अवरोधों पर नजर रखने की बात कही।

Unnao News: साप्ताहिक बाजार से पुलिस ने हटवाई मछली मंडी

Unnao News: शुक्लागंज। सावन मास में कांवड़ियों के गंगा जल लेकर बाबा के दरबार जाने के दौरान रविवार को साप्ताहिक बाजार में रेलवे पुल के पास लगी मछली मंडी को स्थानीय लोगों ने विरोध किया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि घाटों से कांवड़िये गंगाजल लेकर गुजरते हैं, ऐसे में मछली मंडी के कारण मार्ग में असुविधा एवं सफाई को लेकर समस्या होती है। सूचना पर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार मिश्रा के निर्देश पर पश्चिमी चौकी इंचार्ज राजेन्द्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और मछली विक्रेताओं को समझा-बुझाकर मंडी हटवा दी। पुलिस ने बताया कि आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए मार्ग अवरोधों पर नजर रखी जाएगी।

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