Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: बक्सर घाट पर स्नानार्थियों की उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: बीघापुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजन, गंगा स्नान और भंडारे का आयोजन हुआ। बक्सर में मां चंडिका देवी के दर्शन के लिए हजारों लोगों ने गंगा स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए मजबूत प्रबंध किए थे, जिससे पूरे कार्यक्रम शांति से संपन्न हुआ।

Unnao News: बक्सर घाट पर स्नानार्थियों की उमड़ी भीड़

Unnao News: बीघापुर। गुरु पूर्णिमा पर क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर गुरु पूजन,गंगा स्नान तथा भंडारे के आयोजन हुए। बक्सर स्थित मां चंडिका देवी दरबार में गंगा स्नान कर हजारों की संख्या में लोगों ने मां चंडिका देवी के दर्शन किए। भारी संख्या में गंगा स्नान करने आए लोगों को लेकर प्रशासन ने मजबूत व्यवस्था कर रखी गई थी। पर्याप्त पुलिस बल तथा सीसी कैमरे से मेला क्षेत्र की निगरानी तथा गोताखोरों को प्रशासन ने मेला क्षेत्र में मौजूद बनाए रखा। थाना प्रभारी धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि शाम तक चले गंगा स्नान में मेला क्षेत्र की स्थिति शांति व सुरक्षित ढंग से चलती रही।

ये भी पढ़ें:Chapra News: बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय
ये भी पढ़ें:Chapra News: मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है गुरू: मौनी बाबा
ये भी पढ़ें:Kannauj News: गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजे तट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Unnao Latest News Ganga Snan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।