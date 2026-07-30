Unnao News: बक्सर घाट पर स्नानार्थियों की उमड़ी भीड़

Unnao News: बक्सर घाट पर स्नानार्थियों की उमड़ी भीड़
Unnao News: बीघापुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजन, गंगा स्नान और भंडारे का आयोजन हुआ। बक्सर में मां चंडिका देवी के दर्शन के लिए हजारों लोगों ने गंगा स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए मजबूत प्रबंध किए थे, जिससे पूरे कार्यक्रम शांति से संपन्न हुआ।
Unnao News: बीघापुर। गुरु पूर्णिमा पर क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर गुरु पूजन,गंगा स्नान तथा भंडारे के आयोजन हुए। बक्सर स्थित मां चंडिका देवी दरबार में गंगा स्नान कर हजारों की संख्या में लोगों ने मां चंडिका देवी के दर्शन किए। भारी संख्या में गंगा स्नान करने आए लोगों को लेकर प्रशासन ने मजबूत व्यवस्था कर रखी गई थी। पर्याप्त पुलिस बल तथा सीसी कैमरे से मेला क्षेत्र की निगरानी तथा गोताखोरों को प्रशासन ने मेला क्षेत्र में मौजूद बनाए रखा। थाना प्रभारी धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि शाम तक चले गंगा स्नान में मेला क्षेत्र की स्थिति शांति व सुरक्षित ढंग से चलती रही।
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