Unnao News: भूमि कब्जे को लेकर दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, कई जख्मी
Unnao News: फतेहपुर चौरासी के तकिया निगोहा गांव में भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में ईंट पत्थर चलने से कई लोग जख्मी हो गए। भूमि कब्जा करने का प्रयास कर रहे व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
Unnao News: फतेहपुर चौरासी। थाना क्षेत्र के तकिया निगोहा गांव में भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें ईंट पत्थर चलने से कई लोग जख्मी हो गए। तकिया निगोही गांव में लंबे समय से भूमि कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सैंता गांव निवासी एक व्यक्ति वहां की एक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास काफी समय से कर रहा है। जबकि वहां कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जो इसका विरोध करते हैं। इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। कब्जा करने की फिराक में रहने वाला व्यक्ति इन दिनों कहीं बाहर गया हुआ है।
इसके बावजूद उसके परिजनों द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ कब्जा करने की नीयत से रविवार को भी प्रयास किया गया। जिसका विरोध वहां रहने वालों से किया गया। मामला इतना बढ़ गया कि विवाद दौरान ईंट पत्थर चलने लगे। जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग चोटिल हो गए। दोनों पक्षों ने अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है।
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