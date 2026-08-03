Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: भूमि कब्जे को लेकर दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, कई जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: फतेहपुर चौरासी के तकिया निगोहा गांव में भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में ईंट पत्थर चलने से कई लोग जख्मी हो गए। भूमि कब्जा करने का प्रयास कर रहे व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

Unnao News: भूमि कब्जे को लेकर दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, कई जख्मी

Unnao News: फतेहपुर चौरासी। थाना क्षेत्र के तकिया निगोहा गांव में भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें ईंट पत्थर चलने से कई लोग जख्मी हो गए। तकिया निगोही गांव में लंबे समय से भूमि कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सैंता गांव निवासी एक व्यक्ति वहां की एक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास काफी समय से कर रहा है। जबकि वहां कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जो इसका विरोध करते हैं। इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। कब्जा करने की फिराक में रहने वाला व्यक्ति इन दिनों कहीं बाहर गया हुआ है।

इसके बावजूद उसके परिजनों द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ कब्जा करने की नीयत से रविवार को भी प्रयास किया गया। जिसका विरोध वहां रहने वालों से किया गया। मामला इतना बढ़ गया कि विवाद दौरान ईंट पत्थर चलने लगे। जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग चोटिल हो गए। दोनों पक्षों ने अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।