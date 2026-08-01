Unnao News: फर्जी अपहरण केस दर्ज कराने के आरोप में सात पर मुकदमा
Unnao News: माखी थाना क्षेत्र में सहन की जमीन के विवाद के चलते एक झूठे अपहरण का मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। विवेक कुमार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि उनके ग्रामीण श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी की योजना के तहत अपहरण का झूठा मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
Unnao News: चकलवंशी। संवाददाता माखी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सहन की जमीन के विवाद में विरोधी पक्ष पर झूठा अपहरण का मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नूरदीनगर निवासी विवेक कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सहन की भूमि को लेकर गांव के श्रीकृष्ण से उनका विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 24 जुलाई को श्रीकृष्ण की पत्नी शांति देवी ने अन्य लोगों की सलाह पर अपनी बेटी और नातिन के अपहरण का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया।
विवेक कुमार का कहना है कि पुलिस जांच के दौरान दोनों को रिश्तेदारी से सकुशल बरामद कर लिया गया, जिससे अपहरण की कहानी झूठी साबित हो गई। उनका आरोप है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर दबाव बनाने और भूमि विवाद में लाभ लेने की साजिश रची गई। माखी थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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