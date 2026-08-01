Unnao News: कार की टक्कर के बाद नौ लाख की सात किलो चांदी गायब

Unnao News: अचलगंज। संवाददाता रायबरेली से चांदी के जेवर बेचकर स्कूटी से घर लौट रहे सर्राफा कारोबारी के साथ शनिवार सुबह अचलगंज थानाक्षेत्र के बंथर गांव स्थित आजाद मार्ग चौराहे पर हादसा हो गया। कारोबारी का आरोप है कि कार की टक्कर से सड़क पर गिरने के दौरान उसके पास रखा करीब सात किलो चांदी की बिछिया से भरा झोला। किसी ने पार कर दिया। कुल नौ लाख रुपये का माल था।

हादसे की जानकारी

गंगाघाट थानाक्षेत्र के गांधीनगर निवासी कुंज बिहारी सोनी-चांदी की बिछिया बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं। शनिवार सुबह वह रायबरेली से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी आजाद मार्ग चौराहे पर पहुंची, लखनऊ की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी बीच मौके पर जुटी भीड़ के दौरान चांदी के जेवरात से भरा झोला गायब हो गया। पीड़ित का कहना है कि झोले में करीब सात किलो चांदी की बिछिया थी, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये है। उन्होंने मामले की लिखित तहरीर बदरका चौकी में देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ मधुपनाथ मिश्र मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी सुब्रत त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टा पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।