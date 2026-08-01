Unnao News: कार की टक्कर के बाद नौ लाख की सात किलो चांदी गायब
Unnao News: रायबरेली के सर्राफा कारोबारी कुंज बिहारी सोनी चांदी के जेवर बेचकर लौटते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। एक कार की टक्कर से गिरने के दौरान उनके पास रखी लगभग 7 किलो चांदी की बिछिया से भरा झोला चोरी हो गया। उन्होंने बदरका चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है।
Unnao News: अचलगंज। संवाददाता रायबरेली से चांदी के जेवर बेचकर स्कूटी से घर लौट रहे सर्राफा कारोबारी के साथ शनिवार सुबह अचलगंज थानाक्षेत्र के बंथर गांव स्थित आजाद मार्ग चौराहे पर हादसा हो गया। कारोबारी का आरोप है कि कार की टक्कर से सड़क पर गिरने के दौरान उसके पास रखा करीब सात किलो चांदी की बिछिया से भरा झोला। किसी ने पार कर दिया। कुल नौ लाख रुपये का माल था।
हादसे की जानकारी
गंगाघाट थानाक्षेत्र के गांधीनगर निवासी कुंज बिहारी सोनी-चांदी की बिछिया बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं। शनिवार सुबह वह रायबरेली से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी आजाद मार्ग चौराहे पर पहुंची, लखनऊ की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी बीच मौके पर जुटी भीड़ के दौरान चांदी के जेवरात से भरा झोला गायब हो गया। पीड़ित का कहना है कि झोले में करीब सात किलो चांदी की बिछिया थी, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये है। उन्होंने मामले की लिखित तहरीर बदरका चौकी में देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ मधुपनाथ मिश्र मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी सुब्रत त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टा पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी कैमरों की स्थिति
चारों सीसीटीवी कैमरे निकले बंद, जांच में बढ़ी मुश्किल
आजाद मार्ग चौराहा दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के कारण यहां पूर्व डीएम गौरांग राठी और तत्कालीन एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर चार हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन सर्राफा कारोबारी की घटना के बाद जब पुलिस फुटेज खंगालने पहुंची तो सभी कैमरे बंद मिले। इससे हादसे और कथित चोरी की सच्चाई सामने लाने में पुलिस को फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सामान्य प्रश्न
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