Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: कार की टक्कर के बाद नौ लाख की सात किलो चांदी गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: रायबरेली के सर्राफा कारोबारी कुंज बिहारी सोनी चांदी के जेवर बेचकर लौटते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। एक कार की टक्कर से गिरने के दौरान उनके पास रखी लगभग 7 किलो चांदी की बिछिया से भरा झोला चोरी हो गया। उन्होंने बदरका चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है।

कार की टक्कर के बाद नौ लाख की सात किलो चांदी गायब
कार की टक्कर के बाद नौ लाख की सात किलो चांदी गायब

Unnao News: अचलगंज। संवाददाता रायबरेली से चांदी के जेवर बेचकर स्कूटी से घर लौट रहे सर्राफा कारोबारी के साथ शनिवार सुबह अचलगंज थानाक्षेत्र के बंथर गांव स्थित आजाद मार्ग चौराहे पर हादसा हो गया। कारोबारी का आरोप है कि कार की टक्कर से सड़क पर गिरने के दौरान उसके पास रखा करीब सात किलो चांदी की बिछिया से भरा झोला। किसी ने पार कर दिया। कुल नौ लाख रुपये का माल था।

हादसे की जानकारी

गंगाघाट थानाक्षेत्र के गांधीनगर निवासी कुंज बिहारी सोनी-चांदी की बिछिया बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं। शनिवार सुबह वह रायबरेली से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी आजाद मार्ग चौराहे पर पहुंची, लखनऊ की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी बीच मौके पर जुटी भीड़ के दौरान चांदी के जेवरात से भरा झोला गायब हो गया। पीड़ित का कहना है कि झोले में करीब सात किलो चांदी की बिछिया थी, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये है। उन्होंने मामले की लिखित तहरीर बदरका चौकी में देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ मधुपनाथ मिश्र मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी सुब्रत त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टा पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी कैमरों की स्थिति

चारों सीसीटीवी कैमरे निकले बंद, जांच में बढ़ी मुश्किल

आजाद मार्ग चौराहा दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के कारण यहां पूर्व डीएम गौरांग राठी और तत्कालीन एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर चार हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन सर्राफा कारोबारी की घटना के बाद जब पुलिस फुटेज खंगालने पहुंची तो सभी कैमरे बंद मिले। इससे हादसे और कथित चोरी की सच्चाई सामने लाने में पुलिस को फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कितने किलो चांदी की बिछिया चोरी हुई?
इस घटना में लगभग 7 किलो चांदी की बिछिया चोरी हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Accident Unnao News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।