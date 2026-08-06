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Unnao News: प्रशासनिक नियंत्रण में कमजोर प्रधानाचार्य अगस्त माह के वेतन से वंचित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: सुभाष इंकॉ, जीजीआईसी बांगरमऊ और जीजीआईसी गंजमुरादाबाद के स्कूली तमाम खामियां प्रशासनिक नियंत्रण में कमजोर प्रधानाचार्य अगस्त माह के वेतन से वंचित

Unnao News: प्रशासनिक नियंत्रण में कमजोर प्रधानाचार्य अगस्त माह के वेतन से वंचित

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। जिला विद्यालय निरीक्षक के निरीक्षण में बुधवार को तीन स्कूलों में तमाम खामियों सामने आई। एक स्कूल में शैक्षिक परिवेश अत्यंत अव्यवस्थित मिला। जबकि बाकी दो स्कूलों में मिली खामियों पर प्रधानाचार्य को सुधार के लिए आगाह किया। बुधवार को डीआईओएस सुनील दत्त ने बांगरमऊ में सबसे पहले सुभाष इंकॉ का निरीक्षण किया। यहां पर 40 शिक्षकीय व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में 13 शिक्षक कर्मचारी उपस्थित पाए गए। विद्यालय में शिक्षकों के अपनी मनमर्जी से आने जाने की जानकारी मिली। इस पर प्रधानाचार्य का अगस्त माह का वेतन रोका गया। इसके अलावा अनुपस्थित पाए गए सभी शिक्षक व कर्मचारियों का 5 अगस्त का वेतन रोका गया।

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जीजीआईसी बांगरमऊ और जीजीआईसी गंजमुरादाबाद में शिक्षक डायरी मानक के अनुरूप न मिलने पर जवाब मांगा गया।

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