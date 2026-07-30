Unnao News: प्रशिक्षण में कवच सुरक्षा संरक्षण विषय में शिक्षक हुए दक्ष

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में कवच सुरक्षा संरक्षण प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जनपद के 200 माध्यमिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को दो चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक शिक्षक सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी विषयों में दक्ष हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डायट के प्राचार्य प्रसेनजीत सिंह एवं प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. निधि राय ने किया। प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा एवं समग्र विकास के संवाहक भी हैं। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल को विद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें, जिससे प्रत्येक विद्यालय सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकें।