Unnao News: प्रशिक्षण में कवच सुरक्षा संरक्षण विषय में शिक्षक हुए दक्ष
Unnao News: उन्नाव में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कवच सुरक्षा संरक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। तीन दिवसीय यह प्रशिक्षण 200 माध्यमिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को सुरक्षा, बाल अधिकार, और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों में दक्ष बनाएगा। इसकी उद्घाटन डायट के प्राचार्य प्रसेनजीत सिंह एवं प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. निधि राय ने किया।
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में कवच सुरक्षा संरक्षण प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जनपद के 200 माध्यमिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को दो चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक शिक्षक सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी विषयों में दक्ष हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डायट के प्राचार्य प्रसेनजीत सिंह एवं प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. निधि राय ने किया। प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा एवं समग्र विकास के संवाहक भी हैं। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल को विद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें, जिससे प्रत्येक विद्यालय सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकें।
प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. निधि राय ने प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि कवच प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को बाल सुरक्षा, बाल अधिकार, लैंगिक संवेदनशीलता, विद्यालय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, किशोरावस्था संबंधी चुनौतियों, आपदा प्रबंधन तथा बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनी एवं व्यवहारिक पहलुओं के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में सुरक्षा संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, समूह चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, केस स्टडी तथा व्यवहारिक अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग शिक्षक अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, समावेशी एवं विश्वासपूर्ण वातावरण विकसित करने में करेंगे।
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