Unnao News: सावन के पहले सोमवार को लेकर घाटों की हुई साफ सफाई
Unnao News: शुक्लागंज में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पालिका ने गंगा घाटों की सफाई और बेरीकेडिंग की। जलस्तर बढ़ने के कारण बेरीकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती की गई। स्नानार्थियों के लिए चेंजिंग रुम और मोबाइल टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई।
Unnao News: शुक्लागंज। सावन के पहले सोमवार को नगर के घाटों पर गंगा स्नान करने के लिये श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। जिसे देखते हुये पालिका की ओर से एक दिन पहले नगर के सभी घाटों की साफ सफाई कराई। इसके साथ ही घाटों पर झाडू भी लगवाई गई। वहीं इस समय गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। जिसे देखते हुये घाटों पर बेरीकेडिंग भी लगवाई गई है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुये रविवार को पालिकाध्यक्ष कौमुदी पांडे और ईओ डॉ राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर सफाई कर्मी गंगा तट पहुंचे। जहां पालिका कर्मियों ने पुराने यातायात पुल के नीचे से लेकर नमामि गंगे घाट तक वृहद स्तर पर साफ सफाई की।
इसके साथ ही घाटों पर बेरीकेडिंग भी लगाई गई। जिससे कोई गहरे पानी में न जा सके। इधर गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। जिसे देखते हुये बेरीकेडिंग लगाने के साथ ही घाटों पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही स्नानार्थियों के लिए सभी घाटों पर चेंजिंग रुम, पानी का टैंकर, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुये सभी घाटों पर पुलिस तैनात रहेगी। इसके साथ ही सावन के सोमवार को देखते हुये नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में साफ सफाई कराई गई। सावन के सोमवार के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुये प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है।
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