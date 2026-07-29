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Unnao News: गायत्री शक्ति पीठ पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गायत्री शक्ति पीठ औरास पर गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु वंदना से शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी में हवन पूजन कर अच्छे आचरण का संकल्प लिया और विश्व कल्याण की कामना की। स्कूल के छात्रों ने भक्ति भाव में मां गायत्री को प्रणाम किया। कार्यक्रम का आयोजन मुकेश गुप्ता और गायत्री परिवार ने किया।

गायत्री शक्ति पीठ पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व
गायत्री शक्ति पीठ पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व

Unnao News: औरास। गायत्री शक्ति पीठ औरास पर गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु वंदना से प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी में हवन पूजन कर अच्छे आचरण अपनाने का संकल्प लिया। साथ में विश्व कल्याण की कामना की। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने मां गायत्री को प्रणाम करते हुए भक्ति भाव में लीन हो गए। कार्यक्रम आयोजक मुकेश गुप्ता व गायत्री परिवार के सदस्यों ने उपस्थित भक्तगणों को मां गायत्री की महिमा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर लोगों में भक्ति भाव में अपार श्रद्धा देखने को मिली।

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