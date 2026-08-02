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Unnao News: तमंचे और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: शुक्लागंज में गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपाल शर्मा को गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया। यह कार्रवाई SSP के निर्देश पर की गई।

Unnao News: तमंचे और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Unnao News: शुक्लागंज। एसएसपी के निर्देश पर चलाये गये अभियान के दौरान गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये जेल भेजा है। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार रात करीब ग्यारह बजे बालूघाट चौकी इंचार्ज अरुण त्रिपाठी हमराहियों के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि नवीन पुल के बगल में एक संदिग्ध युवक खड़ा है। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाशी ली। जहां पुलिस ने उसके पास से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया।

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पूछताछ में युवक ने अपना नाम गांधी नगर निवासी गोपाल शर्मा बताया। जिस पर पुलिस उसे पकड़ कर कोतवाली लाई और उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा है।

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