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Unnao News: गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 77 सेमी दूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंगा के जलस्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। रविवार को जलस्तर 111 मीटर के ऊपर पहुंच गया। अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण घाट पर पंड़ों की झोपड़ियों तक पानी पहुंच गया है। जलस्तर खतरे के निशान 113 मीटर के करीब पहुंच रहा है। इस वर्ष बाढ़ का खतरा क्षेत्र में बना हुआ है।

गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 77 सेमी दूर
गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 77 सेमी दूर

Unnao News: शुक्लागंज। पश्चिम के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। रविवार को जलस्तर तेजी से बढ़ा और 111 मीटर के ऊपर पहुंच गया। अब जलस्तर ने चेतावनी बिंदु की ओर रूख कर दिया है। अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण घाट पर पंड़ों की झोपडियों तक पानी पहुंच गया है। जिस पर पंडे झोपड़ियां हटाते दिखे। इसके साथ ही शुक्लागंज की ओर तेजी से पानी फैलने लगा है।

जल स्तर की माप

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार रविवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 110.970 मीटर मापा गया था। जिसके बाद जलस्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई और सुबह दस बजे 111 मीटर पर पहुंच गया। दो घंटे बाद दोपहर बारह बजे बजे 7 सेंटीमीटर बढ़कर 111.070 मीटर पहुंच गया। जिसके बाद शाम छह बजे जलस्तर 111.230 मीटर मापा गया। जो चेतावनी बिंदु 112 से 77 सेंटीमीटर दूर है। शुक्लागंज की ओर चेतावनी बिंदु 112 मीटर है और खतरे का निशान 113 मीटर है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण पश्चिम के बांधों से बराबर जलस्तर बढ़ रहा है। जिससे जल्द ही गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर सकता है। वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण गोताखोर, हुसैन नगर, सैय्यद कम्पाउंड, कर्बला, शाही नगर, तेजी पुरवा, गगनी खेड़ा आदि इलाकों में रहने वाले लोगों को इस साल भी बाढ़ का खतरा सताने लगा है। वहीं अचानक बढ़े जलस्तर के कारण नगर के सभी घाटों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है।

बांधों से पानी का प्रवाह

बांधों से 374590 क्यूसेक छोड़ा गया पानी

बैराज बांध के पोस्ट रीडर गेज उत्तम पाल ने बताया कि पश्चिमी क्षेत्रों के बांधों से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को बैराज से 1 लाख 6 हजार 2 सौ 83 क्यूसेक, नरौरा से 1 लाख 72 हजार 7 सौ 21 क्यूसेक व हरिद्वार से 95 हजार 5 सौ 86 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिससे जलस्तर में और बढ़ोत्तरी दर्ज की जा सकती है।

सामान्य प्रश्न

गंगा का जलस्तर कितने मीटर तक पहुंच गया है?
गंगा का जलस्तर 111 मीटर के ऊपर पहुंच गया है।
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