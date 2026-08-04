Unnao News: चेयरमैन का फर्जी लेटर पैड-सील बनाकर 10 लाख का लोन लेने की कोशिश

Unnao News: मोहान, संवाददाता। नगर पंचायत मोहान चेयरमैन के नाम का फर्जी लेटर पैड और मोहर तैयार कर 10 लाख रुपये का बैंक लोन लेने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक की सत्यापन टीम की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। चेयरमैन ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नपं मोहान चेयरमैन समरजीत यादव ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि मोहान के जुगियाना निवासी राजा ने उनके नाम का फर्जी लेटर पैड और मोहर तैयार कर लखनऊ की एक बैंक से 10 लाख रुपये का लोन लेने का प्रयास किया।

चेयरमैन के मुताबिक, आरोपी ने फर्जी लेटर पैड और मोहर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र तैयार किया और उसे बैंक में जमा कर दिया। बैंक की ओर से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पहुंची टीम ने जांच के दौरान पाया कि प्रस्तुत किया गया लेटर पैड और मोहर असली नहीं हैं। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर चेयरमैन समरजीत यादव ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक शरद कुमार ने बताया कि चेयरमैन की ओर से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।