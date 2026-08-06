Unnao News: पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवा ठगी का लगाया आरोप

Unnao News: पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवा ठगी का लगाया आरोप
Unnao News: कस्बा पीरजादीगढ़ी के अरविंद ने पुलिस में शिकायत की है कि उसके इंस्टाग्राम पर एक गेम एप डाउनलोड करने का लिंक आया था। गेम खेलते समय उसे डेढ़ लाख रुपये जीतने का मैसेज मिला, लेकिन चार्ज देने पर पैसे नहीं मिले और उसे साइबर ठगी का सामना करना पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Unnao News: पुरवा, संवाददाता। कस्बा के पीरजादीगढ़ी मोहल्ला निवासी अरविंद ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उसके इंस्टग्राम आईडी पर एक गेम एप डाउनलोड करने का लिंक आया था। जिस पर गेम को डाउनलोड किया था। गेम खेलने पर उसमें डेढ़ लाख रुपये जीतने का मैसेज आया था। तब टीडीएस व जीएसटी का चार्ज देने पर खाते में रुपये ट्रांसफर होना बताया गया। तभी इस साइड के द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर पीटीएम के जरिए 9654 रुपये भेज दिए। उसके बाद फिर से नौ हजार रुपये और भेजने का मैसेज आया। जिसके बाद उसने 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज करा दी थी।
कोतवाल भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि मामला साइबर सेल को भेजकर जांच करवाई जा रही है।
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