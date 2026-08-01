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Unnao News: गुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखता गुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखतागुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखतागुरू संकल्प

गुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखता
गुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखता

Unnao News: सुमेरपुर, संवाददाता। तहसील बीघापुर क्षेत्र के बाजिदपुर स्थित श्री भगवान बख्श सिंह इंटर कालेज में शनिवार को पूर्व प्रधानाचार्य दुर्गाबक्स सिंह की जयंती के अवसर पर पूर्व शिक्षक सम्मान एवं पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पूर्व छात्रों का सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व अपर महाधिवक्ता रमेश सिंह ने कहा कि छात्र के रूप में हम सभी काे सदैव सीखते रहना चाहिए। इस क्षेत्र के शिक्षकों का शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष योगदान रहा है। बैसवारा क्षेत्र कलम और तलवार का धनी सदैव रहा है और रहेगा। उन्होने अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नही बल्कि एक विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की बात कही।

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कार्यक्रम आयाेजक विद्यालय के पूर्व छात्र अधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा कि एक धर्म पुत्र के रूप विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री दुर्गा बख्श सिंह की जयंती के अवसर पर मैने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। गुरू केवल एक शब्द नहीं है गुरू संकल्प के साथ एकलव्य बनाने की क्षमता रखता है।

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