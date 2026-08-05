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Unnao News: पूर्व सांसद ने बांटी छात्राओं को साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: फोटो संख्या 17 बुधवार को साइकिल वितरण के बाद छात्राओं का उत्साहवर्धन करती पूर्व सांसद अन्नू टंडन

Unnao News: पूर्व सांसद ने बांटी छात्राओं को साइकिल

Unnao News: उन्नाव। समाजवादी चिंतक एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल स्व. जनेश्वर मिश्र की 93 वीं जयंती अवसर पर पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को साइकिल वितरित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हेंअनेक स्थानों पर छात्राएं कई किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय जाती हुई मिलीं। बातचीत में पता चला कि आर्थिक तंगी के कारण वे साइकिल नहीं खरीद पा रही हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर जरूरतमंद बेटियों को साइकिल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया।

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इस दौरान अनामिका गौतम, मुस्कान रावत, आंचल कुशवाहा, साक्षी कुरील, पम्मी यादव, शगुन कश्यप, निहारिका सविता, अंजली लोधी एवं आकांक्षा द्विवेदी छात्राएं रही।

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