Unnao News: पूर्व सांसद ने बांटी छात्राओं को साइकिल
Unnao News: फोटो संख्या 17 बुधवार को साइकिल वितरण के बाद छात्राओं का उत्साहवर्धन करती पूर्व सांसद अन्नू टंडन
Unnao News: उन्नाव। समाजवादी चिंतक एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल स्व. जनेश्वर मिश्र की 93 वीं जयंती अवसर पर पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को साइकिल वितरित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हेंअनेक स्थानों पर छात्राएं कई किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय जाती हुई मिलीं। बातचीत में पता चला कि आर्थिक तंगी के कारण वे साइकिल नहीं खरीद पा रही हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर जरूरतमंद बेटियों को साइकिल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया।
इस दौरान अनामिका गौतम, मुस्कान रावत, आंचल कुशवाहा, साक्षी कुरील, पम्मी यादव, शगुन कश्यप, निहारिका सविता, अंजली लोधी एवं आकांक्षा द्विवेदी छात्राएं रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।