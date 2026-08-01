Unnao News: महीनों से रखी सामग्री बेचने पर तीन को नोटिस, 11 नमूने भरे
Unnao News: उन्नाव में फूड विभाग ने सावन के अवसर पर हाईवे पर स्थित ढाबों और होटलों की जांच की। टीम ने चार प्रतिष्ठानों से 11 खाद्य नमूने लिए और नोटिस जारी किए। श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। फूड विभाग ने सावन के मद्देनजर हाइवे स्थित ढाबा, होटल की पड़ताल कर जायजा लिया। शुक्रवार को सात सदस्यीय टीम ने चार जगह से 11 नमूने भरे है। इस दौरान चारों प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग ने नोटिस भी चस्पा की है। सुधार न होने पर कार्यवाई की चेतावनी दी है। सावन के मद्देनजर श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही दूध और दुग्ध उत्पादों के अलावा होटल, ढाबे पर कावड़ियों के रुकने की वजह से मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विशेष निगरानी एक सप्ताह पूर्व शुरू की थी। इस महीने में श्रद्धालुओं तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंचें, इसके लिए शहरभर की डेयरियों और दुग्ध विक्रय प्रतिष्ठानों के अलावा होटल, ढाबे पर जांच चल रही है।
शुक्रवार दोपहर सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में टीम लखनऊ कानपुर हाइवे स्थित दुर्गा रेस्टोरेंट में पनीर , बेसन, दही के नमूने भरे। यहां मौके पर अत्यधिक अस्वच्छ खाद्य सामग्री मिलने पर नोटिस जारी की गई। आगे बढ़ने पर द रेट्रो रिमिक्स में पनीर, बेसन, दही के नमूने लेकर जांच को भेजे है। यहा पर रखे खाद्य सामग्री को नष्ट भी कराया गया। टीम ने काले द हट्टी कटरी पीपर खेड़ा पर कार्रवाई करते हुए नोटिस दी है। खराब खाद्य सामग्री नष्ट भी कराई है। मेसर्स गैलस्की में दही पनीर के नमूने लेकर टीम ने जांच को भेजे है।
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