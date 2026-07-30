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Unnao News: कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर मासूम जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंजमुरादाबाद के बांगरमऊ क्षेत्र के रामदीन खेड़ा गांव में एक कच्ची दीवार गिरने से एक पांच वर्षीय बच्चा, सूर्या, जख्मी हो गया। घटना के समय वह दरवाजे के पास खेल रहा था। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया।

Unnao News: कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर मासूम जख्मी

Unnao News: गंजमुरादाबाद। घर में बनी कच्ची दीवार गुरुवार सुबह भरभरा कर गिरने से मलबे के नीचे दबकर मासूम जख्मी हो गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रामदीन खेड़ा (पालिया) गांव का रहने वाला पांच वर्षीय सूर्या पुत्र पालू घर के दरवाजे के पास खेल रहा था। तभी घर की कच्ची दीवार दरवाजे के समेत भरभराकर गिर गई। तभी वहां खेल रहा मासूम नीचे दब गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन-फानन में उसे बाहर निकाला और बांगरमऊ सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया।

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