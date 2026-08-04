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Unnao News: शार्ट सर्किट से कारखाने में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: चकलवंशी में आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज कस्बा में रविवार रात एक शार्ट सर्किट के कारण सोफा कारखाने में आग लग गई। अग्नि पर काबू पाने में लोगों ने मदद की, लेकिन लगभग 4 लाख रुपये का सामान जल गया। पीड़ित ने बताया कि दिल्ली से रॉ मैटेरियल उसी दिन आया था।

Unnao News: शार्ट सर्किट से कारखाने में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख

Unnao News: चकलवंशी। आसीवन थाना क्षेत्र के मियागंज कस्बा में रविवार रात शार्ट सर्किट होने से सोफा कारखाने में आग लग गई। आग की लपटें देख घटना की जानकारी हुई। तब शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और निजी संसाधनों से किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। मगर तब तक करीब 4 लाख रुपये से अधिक का सामान जल कर राख हो गया। मियागंज कस्बा के खिड़की मोहल्ला के रहने वाले नदीम तनवीर के मकान के पिछले हिस्से में सोफा बनाने का कारखाना संचालित है। रविवार की रात शार्ट सर्किट से कारखाने में आग लग गई। फोम में आग पकड़ने से लपटें उठने लगी।

तब घटना की जानकारी हुई तो नीचे पहुंच कर शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। मगर तब तक सोफासेट डबल बेड का मैटेरियल और बना अधबना सामान जलकर राख हो गया। पीडित नदीम तनवीर ने बताया कि रविवार को ही दिल्ली से रॉ मैटेरियल आया था। करीब 4 से 5 लाख रुपये के सामान में आग लगने से जल गया है। घटना की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल को दी गई है।

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