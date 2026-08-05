Unnao News: युवक पर किशोरी को भगा ले जाने का दर्ज कराया केस
Unnao News: मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें युवक पर अपनी नाबालिग बेटी को बहला कर भगाने का आरोप लगाया है। किशोरी दो अगस्त को लापता हुई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Unnao News: हिलौली। मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले पिता ने पुलिस में तहरीर देकर युवक पर किशोरी को बहला कर भगा ले जाने के आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी दो अगस्त की दोपहर घर से लापता हो गई। आरोप है कि पुरवा कोतवाली क्षेत्र के बनिगांव गांव निवासी अंकित राजपूत उसे बहला कर अपने साथ ले गया। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर आरोपित युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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