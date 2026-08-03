Unnao News: गिरे पेड़ से जख्मी हुई महिला की इलाज के दौरान मौत
Unnao News: औरास में 21 जुलाई को चकलवंशी संडीला मार्ग पर एक चिलवल का पेड़ गिरने से बाइक सवार सुजीत की मौत हो गई। उसके पीछे बैठी युवती रिंकी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। 13 दिन के इलाज के बाद 2 अगस्त को उसकी भी मौत हो गई। यह घटना क्षेत्र में हड़कंप मचा गई।
Unnao News: औरास। औरास में 21 जुलाई को चकलवंशी संडीला मार्ग पर थाने से चार सौ मीटर दूरी पर अचानक चिलवल का पेड़ सड़क पर गिरने से एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। जब कि दूसरी बाइक पर पीछे बैठी एक 24 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिसका 13 दिन बाद लखनऊ के एरा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 अगस्त रविवार दोपहर बाद उसकी भी मौत हो गई। औरास थाना क्षेत्र के गोबरा निवासी सुजीत पुत्र राम मूर्ति व गांव का ही विशाल पुत्र नरेश 21 जुलाई सोमवार को दोपहर घर से बाइक पर सवार होकर कस्बा औरास थाने के पास सैलून की दुकान पर बाल कटवाने आए थे।
भीड़ अधिक होने के कारण वह बिना बाल कटवाए ही चकलवंशी संडीला मार्ग से बाइक पर सवार होकर घर वापस जा रहे थे । जैसे ही वह थाने से 400 मीटर की दूरी पर पहुंचे थे। कि इसी बीच रोड के किनारे खड़ा चिलवल का बड़ा पेड़ बाइक चला रहा सुजीत के ऊपर जा गिरा था। घटना में सुजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि बाइक पर पीछे बैठा विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी बीच थाना क्षेत्र के सीमऊ निवासी अंकित पुत्र बिरजू की बाइक भी पेड़ की डाल की चपेट में आ गई। जिससे बाइक पर पीछे बैठी उसकी बहिन रिंकी को गंभीर चोट आ गई थी। पुलिस ने नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों से गिरे पेड़ को कटवा कर सुजीत, घायल विशाल व रिंकी को एम्बुलेंश से सीएचसी औरास पहुँचाया गया था। जहां डॉक्टर ने सुजीत को मृत घोषित कर दिया था। गंभीर रूप से घायल दूसरी बाइक पर सवार 24 वर्षीय रिंकी पुत्री बिरजू का प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया था। यहां उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिन बाद परिजन उसे लखनऊ के दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जहां 13 दिन बाद दो अगस्त की दोपहर बाद इलाज के दौरान रिंकी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
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